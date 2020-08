’Zet leger in tegen overlast reljeugd’

De politie en de gemeente kunnen geen passende aanpak vinden dus moet onze regering besluiten om het leger in te zetten en leegstaande kazernes in te richten als straflocatie. Het pappen en nathouden heeft te lang geduurd en er moet nu effectief opgetreden worden. Dat heeft niets te maken met racisme of etnisch profileren maar dient ter bescherming van de bevolking. De overlastgevende groepen worden groter en agressiever en dat dient de kop ingedrukt te worden.

Mevr. Brugman, Lelystad