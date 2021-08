’Van Haga weet van geen ophouden’

Van Haga weet in elk geval niet van ophouden. Want: weggestuurd bij de VVD en gebroken met Forum voor Democratie lanceert hij nu de nieuwe politieke partij Belang van Nederland (BV NL). What’s in a name! zei Shakespeare ooit. Want wiens belang denkt hij te gaan dienen? Zijn eigen belang, uiteraard.

Maar dan had hij toch beter een paar jaar wachtgeld mee kunnen pikken? Dat telt namelijk ook lekker op en hij is dan verders niemand tot last.

Jan Muijs, Tilburg