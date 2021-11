Brief 2 : ’Touwtjes Schiphol strakker aantrekken’

GGD Kennemerland meldt dat er 635 mensen arriveren en slecht 118 hebben zich laten testen. STOP nu toch eens met al dat vrijwillige gedoe en plaats de mensen voor eigen rekening in een quarantaine hotel.

Zo doet men dat in Indonesië en er is geen ontkomen aan. Eerst daar voor een bepaalde periode in quarantaine voor eigen rekening in een hotel en na deze periode testen en bij een negatieve test kan men verder reizen. Het wordt hoog tijd dat we ook de touwtjes op Schiphol veel strakker aantrekken en dat ook direct communiceren met het buitenland, zodat reizigers op de hoogte zijn van onze regels!

Tom Komijn, Zundert

