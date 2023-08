’Veel banen zijn niet nuttig’

Nederland heeft een personeelstekort. Iedereen heeft daar op een of andere manier mee te maken. Lange wachttijden. Uitvallen van diensten. Deze week noemde Annemarie van Gaal verschillende mogelijkheden om meer mensen aan het werk te krijgen (Tel. 28/8).

Maar er is nog een oorzaak van dit personeelstekort. Veel mensen werken wel, maar de vraag is of dit nuttig werk is. Zo werd deze week bekend dat het aantal coaches verdertienvoudigd is. Veel van hen zullen goed zijn opgeleid en mensen kunnen bijstaan. Maar het beroep wordt door versnelde opleidingen en vrije vestiging toch minder inhoudelijk. En noemen ze dit dan bullshitbanen?

Joke van Leeuwen, Amersfoort