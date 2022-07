Uitslag Stelling: ’Krachtig protestsymbool’

Tijdens de boerenprotesten wordt de Nederlandse vlag op z’n kop langs snelwegen en onder viaducten gehangen, als een teken van verzet tegen de stikstofmaatregelen. Ook worden in steeds meer Nederlandse woonwijken omgekeerde vlaggen opgehangen als uiting van steun voor de boeren. Critici zien dit echter als vlagschennis. Volgens Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, is het omdraaien van de driekleur ’een directe belediging voor de duizenden militairen, burgers, agenten, brandweermannen en alle anderen die in dienst van de Staat der Nederlanden het allerhoogste offer hebben gebracht’. De meeste stellingdeelnemers zien dit anders. „Een omgekeerde vlag is dan misschien niet respectvol, maar worden de boeren dan wel respectvol behandeld?”, zo stelt één van de respondenten. Het gros steunt de boeren in het gebruik van dit protestsymbool. „Dat de boeren de vlag omdraaien, geeft toch wel aan dat er iets goed mis is in Nederland. In plaats van consternatie over de vlag zou de politiek eens moeten handelen voor het volk. De vlag draait dan vanzelf weer om.” Sommige stemmers doen zelf mee aan het protest: „Ik zal mijn vlag net zolang op z’n kop hangen totdat dit kabinet valt. Zou iedereen moeten doen. Nederland is in nood!”

Daarbij zien veel stemmers liever deze vreedzame en ‘symbolische’ manier van protesteren dan wegblokkades en gewelddadige acties die de afgelopen weken werden ingezet tijdens het boerenprotest. „Ze kunnen beter de vlag op z’n kop hangen dan heel Nederland blokkeren. Dit kost de samenleving tenminste geen geld, is geweldloos en ze kunnen toch een punt maken”, aldus een stemmer.

Meer dan de helft van de deelnemers hecht wel veel waarde aan de Nederlandse vlag als symbool. De vlag is een verbindend element voor alle Nederlanders, vindt 55 procent. Toch wordt de stelling van Kroon dat we moeten afblijven van ons ‘eenheidssymbool’ niet ondersteund door de meeste deelnemers. Een reactie: „De nationale vlag moet inderdaad respectvol gebruikt worden. Maar onze Nederlandse boeren ook, en dat is nu niet het geval.”

Een enkeling is het wel met Kroon eens: „Dit is onacceptabel, er zijn genoeg andere manieren die je kunt verzinnen om je ’onvrede’ te uiten, van de vlag blijf je af. Mijn respect voor de boeren neemt af.”

De omgekeerde vlag werd ook al eerder gebruikt tijdens het boerenprotest in 2019 en werd ook al gebruikt door de gele hesjes en tijdens de coronaprotesten. Een derde van de deelnemers denkt dat dit zijn kracht verliest omdat het steeds vaker gebruikt wordt. Bovendien, zo vinden deze kritische stemmers, is de vlag van alle Nederlanders, een bepaalde groep in de samenleving mag zich de vlag niet toe-eigenen voor politieke doeleinden. „De vlag mag halfstok worden gehangen als teken van rouw, maar misbruik de vlag niet voor politieke protesten”. Een stemmer voegt toe: „De vlag is het enige wat ons nog een beetje verbindt. Het op z’n kop hangen van onze vlag doet het imago van de boeren geen goed. Stoppen hiermee!”