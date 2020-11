’Geen bewijs van overtreding’

Men had geconstateerd dat ik te lang op de linkse baan had gereden en ik was van rijbaan verwisseld zonder richting aan te geven. Nu herkende ik mij niet in deze overtreding dus heb ik bezwaar aangetekend of hier bewijs van was. Bezwaar afgewezen gewoon betalen.

Nogmaals bezwaar aangetekend met de vermelding erbij dat als men dit destijds geconstateerd heeft waarom ben ik dan niet staande gehouden. Bezwaar afgewezen, gewoon betalen.

Ook in deze coronatijd is het belangrijk bij een overtreding mensen staande te houden al is het alleen maar om vreemde bekeuring en twijfels die later niet te bewijzen zijn te voorkomen.

Jan Jaspers

Kaatsheuvel