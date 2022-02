Premium Het beste van De Telegraaf

Geslachtsverandering mag niet misbruikt worden

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

Ⓒ Matty van Wijnbergen

In de dierenwereld kennen we mannen en vrouwen; hun wederzijdse seksuele aantrekking maakt dat mannelijk sperma bij de vrouw wordt ingebracht, waardoor we al vier miljard jaar bestaan op deze aardbol. Iedere bioloog weet dat dat niet het complete verhaal is. Ik heb zelf een nematode bestudeerd met twee geslachten: individuen met één X-chromosoom zijn mannetjes, ze bevatten sperma en zijn op zoek naar partners, dieren met twee X-chromosomen zijn hermafrodieten, met eicellen plús een beetje intern sperma voor het geval ze geen man tegenkomen.