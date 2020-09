’Fonds is bodemloze put’

Een grote meerderheid van de deelnemers denkt zelfs dat de bijdrage aan het herstelfonds veel hoger zal uitvallen dan dat miljard per jaar. „Ik geloof er niks van dat het blijft bij dertig miljard euro. Binnen de kortste keren staan Griekenland, Spanje en Italië weer aan onze poorten te rammelen om te vragen om meer geld.” Een van de deelnemers oppert daarbij dat Italië eigenlijk al failliet is en dat het herstelfonds er eigenlijk alleen is om een volgende bankencrisis te voorkomen.

Woensdag moest premier Rutte het deze zomer moeizaam bereikte akkoord verdedigen in de Tweede Kamer, waar hij het er vooral van langs kreeg van de eurosceptische PVV en FvD. Zo verdedigde Rutte de zogeheten noodrem in het fonds. Wat inhoudt dat landen die aanspraak willen maken op steun, moeten voldoen aan voorwaarden op het gebied van democratisering en economie. Bijna niemand van de deelnemers denkt dat dit gaat werken. Een van hen schrijft: „Ik sta versteld van zoveel naïviteit. Dacht Rutte nou echt dat Frankrijk en Italië zich de les laten lezen over hun uitgaven?”

Rutte kreeg tijdens de onderhandelingen de bijnaam ’mr No’, maar dat heeft Nederland niets opgeleverd, meent een overgrote meerderheid. Toch denkt bijna niemand dat deze keiharde opstelling naar het ’zuiden’ van Europa schadelijk zal zijn voor het imago van Nederland binnen de EU. „Uiteindelijk wordt Mr. No altijd Mr. Yes”, zo hekelt een stemmer de ’slapjanus’ Rutte. Want: „Wanneer krijgen we ons geld terug van de vorige crisis terug van Griekenland? Met rente?”

DNB-president Klaas Knot pleitte deze week voor juist meer toenadering binnen de EU, omdat die Nederland juist voordeel oplevert. Maar een klein deel van de stemmers is het met hem eens. Ook geloven niet zo heel veel respondenten in de redenering dat door de ’zwakke’ landen in de euro de koers laag blijft wat gunstig is voor de export. Een deelnemer vindt een rare gedachtegang: „We betalen de EU om bedrijven te laten exporteren, maar de burger draait ervoor op als het weer eens mis gaat?”

Maar een vijfde vindt dan ook dat Nederland de EU nodig heeft. Sommigen suggereren daarbij de EU anders maar op te splitsen in een noordelijke en zuidelijke variant, waarbij de zuidelijke landen hun eigen muntstelsel weer kunnen invoeren. „En dan hoeven ze zich ook niet meer druk te maken over de door ons opgelegde hervormingen.”

Daarbij zijn velen bang dat het fonds gaat zorgen voor een achteruitgang van hun eigen welvaart. Een van hen vreest grote armoede: „Alle welvaart van de noordelijke landen verdwijnt naar het zuiden en naar het oosten. Die doen er zelf niets aan om de broekriem aan te halen.”

Respondenten zijn wel voorstander van een ’goed gesprek’ over de houding van Nederland ten opzichte van de Europese Unie. CDA-Kamerlid Omtzigt wil hier een commissie voor oprichten. De meesten vinden dit een goed idee. Iemand suggereert: „Geen commissie, maar een referendum. Wedden dat de opkomst daarvan hoger is dan van de Europese verkiezingen?”