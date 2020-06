Brief 2 ’Verleden kun je niet uitwissen’

Het verleden kun je niet uit een land halen door beelden te vernielen. Je kan alles beter laten zoals het is. Uitwissen helpt niet. En veel westerse landen hebben fouten gemaakt. Het enige wat hiermee bereikt wordt is dat een land zijn eigen identiteit kwijtraakt.

Maar de anti-racisme demonstranten zorgen met hun geweld op dit moment meer voor sociale verwijdering en maken de kloof tussen de bevolkingsgroepen mijns inziens groter. Dit komt dus allemaal door een foute politieagent in de VS, in een land waar de oorspronkelijke bevolking, de indianen, bijna uitgemoord zijn.

E. Strobos

