’Onderwijs richten op de toekomst’

Wereldwijd werken 160 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar als kindarbeider, waarvan miljoenen onder gevaarlijke omstandigheden. Vertel daarover en hoe veilig en goed kinderen het hier hebben. Wijs jonge kinderen erop dat ze in ons land naar school mogen gaan om een betere toekomst op te kunnen bouwen. En daardoor later ook anderen in de wereld, die het minder goed hebben, kunnen helpen. Voed jonge kinderen niet met een negatief slavernijverleden maar geef hen een oplossingsgericht toekomstperspectief zonder erfelijke ballast van een 150 jaar oud schuldgevoel.

Chris Wiets,

Soest