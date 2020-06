’Coronawet tast democratie aan’

Juist dat is de reden dat veel politici, deskundigen en burgers tegen zijn. Gedurende deze coronacrisis leer je pas echt het gedachtegoed van onze leiders en uitvoerende ambtenaren kennen. Het aantasten van onze democratische beginselen beperkt zich niet tot ministers, premiers en staatssecretarissen maar gaat nog veel verder. Ook burgemeesters, provinciebestuurders en diverse ambtelijke instanties maken zich schuldig aan beperking van vrijheden. Als je dat laatste niet wil moeten we tegen deze spoedwet stemmen of desnoods in opstand komen. Onze vrijheden en democratische rechten zijn een groot goed, dat ze nu even snel overboord willen zetten.

Peter de Quaack, Vlissingen