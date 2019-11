Hoe ik de Internationale Mannendag heb gevierd? Ach, het was geweldig. Ik heb mijn mannenbroeders opgezocht, we zijn in een kring gaan zitten, hielden elkanders handen vast en hebben heerlijk geboomd over hoe wij ons steentje kunnen bijdragen aan een samenleving waarin gelijkwaardigheid en respect centraal staan.