In de haast het Nederlandse volk open en eerlijk te informeren over de gevolgen van de coronacrisis gaat het soms fout. Minister Eric Wiebes sloeg de plank mis toen hij zzp’ers in één ondoordachte zin neerzette als roekeloze graaiers, die vooral uit winstbejag niet voor een baas willen werken. De verspreking werd gelukkig snel gecorrigeerd.