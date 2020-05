Stelling: Blij dat de terrassen weer open gaan.

Vanaf maandag kunnen we weer eens een drankje drinken buiten de deur. Op Tweede Pinksterdag mogen vanaf 12 uur de terrassen in ons land weer open als onderdeel van een reeks versoepelingen van de coronamaatregelen. Kijkt u hier naar uit?

