Pensioenlast door foutief ECB-beleid

Beleid gericht op bevoordelen van schuldmakers. Landen belonen voor slecht monetair beleid. Door de rente te verlagen naar een negatieve rente worden spaarders en pensioenfondsen ernstig benadeeld. Schuldmakers die erop los leven worden beloond. Dat raakt alle Nederlanders. Ook jongeren. De oplossing is eenvoudig. Laat de nu toegepaste rekenrente los. Kijk naar de werkelijke opbrengsten van investeringen van de pensioenfondsen. Hoe rendeerden fondsen over de afgelopen 30 jaar en over de afgelopen 5 jaar? Dat geeft een beeld van de werkelijke opbrengsten. Wat blijkt? De meest fondsen hebben hun vermogen sterk zien groeien. Er is geen enkele reden om te korten op pensioenen of op de opbouw van pensioenen van werkenden. Hierbij zijn we niet afhankelijk van de ECB. Verander eenvoudig de methodiek. Dat is wel dergelijk een politieke kwestie die in het nieuwe pensioenakkoord kan worden geregeld. Tijd voor de politiek om woorden eens echt om te zetten in daden.

Henk Stols, Hoorn