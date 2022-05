Laat ze, laat ze, dan is het snel met ze gedaan

Binnenland

Leden GL stemmen over een fractie met PvdA in senaat

De leden van GL mogen zich uitspreken over de vraag of de partij na de Provinciale-Statenverkiezingen van volgend jaar in de Eerste Kamer een gezamenlijke fractie moet gaan vormen met de PvdA. Dat heeft partijvoorzitter Katinka Eikelenboom laten weten.