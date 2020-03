Gemixte signalen overheid leidt tot hysterie

Maandagavond werden wij Nederlanders als een stel ongehoorzame kinderen toegesproken door de overheid. Na een aai over de bol van premier Rutte omdat mensen hun best doen zich te houden aan de sociale regels tijdens deze coronacrisis, kwam het verwijt: we doen niet genoeg. Minister Grapperhaus voegde daaraan toe dat we ’asociaal’ bezig waren geweest door massaal naar stranden en parken te trekken en de richtlijnen niet te volgen.