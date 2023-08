De Telegraaf is ook in Thailand ochtendkrant

Vorig jaar bezochten we tijdens vakantie in Thailand ook familie. De oom van mijn vrouw woont en werkt er al sinds de jaren tachtig. Een deel van zijn tijd brengt hij door in Hua Hin, een badplaats ten zuiden van Bangkok en geliefd bij Nederlandse pensionado’s. Toen de Hollandse gemeenschap via oom Patrick hoorde dat een lid van de hoofdredactie van De Telegraaf langs zou komen, werd in allerijl een lunchbijeenkomst belegd. Zo zat ik middenin mijn vakantie te vertellen over het veranderende medialandschap, de dagelijkse nieuwskeuzes en het idee achter onze digitale aanpak.