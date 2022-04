’Hard oordeel over Poetin’

Het is zeer de vraag of hij, na de gedwongen terugtrekking van zijn troepen rond Kiev, een tweede nederlaag in Oost-Oekraïne aan het thuisfront zal weten te verkopen. De vele opgelegde sancties zullen daar zeker niet met gejuich zijn ontvangen. En de grote aantallen gesneuvelde Russische generaals en militairen hebben de Russische bevolking ongetwijfeld diep geraakt. De toekomst zal leren hoe Poetin de geschiedenisboeken zal ingaan. Dat zullen in elk geval inktzwarte bladzijden worden.

Cees Visser, Nieuwerkerk a.d IJssel