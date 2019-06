Dat 33 miljoen Russen het leven lieten in de strijd tegen Hitler, werd amper belicht

Wie waren in 1945 onze bevrijders? De Amerikanen, de Canadezen en de Polen, zo werd mij in de jaren ’70 van de vorige eeuw geleerd op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem. Ook werd de rol van de Vrije Fransen en van de Britten belicht, maar die van de Russen? Stalin trok op naar Berlijn, bevrijdde die stad zogenaamd, maar dat was feitelijk het begin van de communistische dictaturen in het Oostblok.