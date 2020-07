’Training op rijvaardigheid’

Dat is nu net waar ik mij over verbaas bij ouderen (waar ik ook toe behoor): die komen op een e-bike langs stuiven, uiteraard zonder helm....waarbij ik denk: als je nu moet remmen of uitwijken lig je op de grond. Men rijdt ver boven hun kunnen. Een bewustwordingscampagne of de optie van een rijvaardigheidstraining zou voor velen aan te bevelen zijn. Oefen maar eens een noodstop of uitwijk-maneuvre. Bij een motorfiets is dat het eerste dat je leert!! En anticipeer op (foute) gedragingen van andere weggebruikers.

Gert van Dijk, Veenendaal