’Een IS-tribunaal? Prima, maar niet hier!’

Overigens is het kostenaspect voor een aantal bezoekers van Telegraaf.nl nog wel een punt van zorg; want het gaat hier tenslotte om belastinggeld.

Professor Plano vat de gevoelens van velen als volgt samen: „Een IS-tribunaal? Yes, but not in my backyard! Een tribunaal in Bagdad ter berechting van deze meedogenloze terroristen en massamoordenaars bespaart heel wat risico’s en reiskosten.”

Dat vindt Agnes.koos370 eveneens, maar die heeft er nog wel wat geld voor over: „Er moet een tribunaal in Irak of Syrië opgezet worden, desnoods met geld uit het westen. Dan die lui stuk voor stuk berechten en het overlaten aan de Irakezen en Syriërs. Daar hebben ze hun misdaden begaan en daar moeten ze ook berecht worden, dat gajes!”

Een strafhof in de regio zou wel helpen de kosten in toom te houden, denkt Hromijn: „Raqqa of Mosul of een Yezidi-stad zouden ideale plaatsen zijn voor zo’n internationaal tribunaal: getuigen vlakbij, weinig reiskosten, geen taalbarrières, in het islam-rechtsgebied waar alle partijen op zullen staan. En ver van onze wereld.”

"Je weet niet wat je op je hals haalt als ze terugkomen"

Dat IS-strijders uit westerse landen zich na het uitschakelen van het kalifaat weer beroepen op hun westerse nationaliteit, stuit veel reageerders tegen de borst.

Elisabethk1 is daar heel stellig over: „Tribunaal? Ja, maar wel in de landen die zij onveilig en op wrede manier onder de duim hebben gehouden. Geen geld uit Nederland en ook niet (terug) naar Nederland laten komen. Lekker laten zitten. Jammer dan! Ze wisten van tevoren dat ze moesten gaan vechten. Geen medelijden, ook niet met vrouwen kinderen. Misschien hard, maar je weet niet wat je op je hals haalt als ze terugkomen.”

Sommigen denken zelfs dat een tribunaal helemaal niet nodig is. Profieltje bijvoorbeeld: „Wel berechten, maar geen tribunaal dat weer door de westerse landen betaald moet worden. Een tribunaal in Irak geeft het meest voldoening, waarschijnlijk.”

"Nu het daar rot voor ze is, willen ze terug naar Nederland. Inclusief vrouw, kinderen, oma’s en opa’s"

De nodige (?) nuance halen we vandaag bij reageerder Gezellig: „Moeilijke kwestie. Veel Syriëgangers waren tieners of in ieder geval heel jong. Dan is beslissingen nemen heel moeilijk en gevolgen overzien helemaal met een tienerbrein. Maar… toch vind ik dat ze Nederland niet meer in mogen. Ook hun kids niet. Veel te gevaarlijk en gaat te veel kosten. Aan de ander kant krijgen zij in landen als bijvoorbeeld Irak waarschijnlijk geen eerlijk proces en wellicht de doodstraf. Ik ben zeker voor flinke straffen voor die jongelui - ze hebben immers foute keuzes gemaakt - maar de doodstraf is te erg, vind ik. Lastige kwestie, dus.”

Maar er zijn dus veel voordelen aan berechten in de regio, betoogt het gros van de reageerders, want „daar weten ze wel raad met dit soort volk, zowel de mannen alsook vrouwen en kinderen”, zegt Rpjmsteegh365.

En terug laten komen naar Nederland is daarom aan de orde, zegt Rosalie M: „Lekker laten zitten daar! Zij hebben dingen gedaan die een normaal mens niet kan verzinnen. Nu het daar rot voor ze is, willen ze terug naar Nederland. Inclusief vrouw, kinderen, oma’s en opa’s.”

En die kosten dan? Peanuts, betoogt De Ware Christen: „Irak wil voor tien miljard dollar alle jihadisten berechten. Dat is dus een koopje!”

En uiteindelijk, zo zegt ernst4tg968, draagt een IS-tribunaal ook nog bij aan de lokale economie: „Al die Syriëgangers uit het buitenland nemen natuurlijk een buitenlandse advocaat. Die slapen niet in een barak, maar minstens in een vijfsterren hotel.”