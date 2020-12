Buitenland

Russische slotenmaker (38) verdacht van moord op 26 vrouwen

De Russische politie heeft een man gearresteerd die wordt verdacht van het beroven en vermoorden van 26 oudere vrouwen in de jaren 2011 en 2012. De man kwam in beeld nadat de politie duizenden dna-tests had uitgevoerd. Verreweg de meeste omgekomen vrouwen zijn 70 jaar of ouder.