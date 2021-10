Premium Het beste van De Telegraaf

Woning als vermogen belasten is ordinair verraad aan de burger

Door hoofdredactie

De lobby om huizenbezitters te straffen gaat maar door. Kennelijk willen bepaalde krachten de formatie beïnvloeden en worden daarom proefballonnetjes gelanceerd om de woning als vermogen te belasten in de hoop dat hierover afspraken worden gemaakt in een nieuw regeerakkoord. DNB-president Klaas Knot zorgde deze week voor de ketelmuziek. Volgens de centralebankpresident is een fiscale verhuizing van box 1 naar box 3 nodig om de woningmarkt vlot te trekken.