Brief 3 ’Traditioneel al vaak rellen’

Iedereen weet dat het met oud en nieuw uit de hand gaat lopen met rellen en vuurwerk, stelt A. Luermans.

Politie en openbaar ministerie zijn voorbereid op ’alle scenario’s’ tijdens de jaarwisseling, heeft hoofdofficier Guus Schram van het Functioneel Parket gezegd. Traditioneel is er met oud en nieuw al sprake van geweld tegen hulpverleners, maar dit jaar met alle beperkingen en restricties kunnen alle opgekropte frustraties hierover wel eens tot een uitbarsting komen in de oudejaarsnacht. Dat kan politiek Den Haag ook wel bedenken, maar het kabinet weigert echter een avondklok tijdens oud en nieuw in te stellen. Hoe dom kun je zijn?

A. Luermans, Maastricht

