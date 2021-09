Brief 2 ’Weer naar de stembus’

En dan nieuwe verkiezingen. Want dan kunnen wij, de kiezers, eindelijk onze stem laten horen. Bovengenoemde bewindsvrouwen hebben op beschamende wijze te lang gedacht hun onvermogen onder het Haagse pluche te kunnen verbergen. Dat heeft in Afghanistan mogelijk nu al levens gekost. En erger. Over de toekomst van deze drie dames maak ik mij geen zorgen. Ze zijn gehaaid genoeg om zich waar en hoe dan ook te verzekeren van een goedbetaald baantje. Dat is de vrouwen in Afghanistan niet vergund.

Marianne Poot

