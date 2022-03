Voorlopig vangen we de vluchtelingen gastvrij op

Premium Binnenland

Koningspaar hoort schrijnende verhalen van Oekraïners: ’Denk dat ik in Nederland ga sterven’

Willem-Alexander en Máxima zijn bezig met een inhaalrace over Oekraïne. Vorige week was het paar nog op skivakantie, maar deze week is de agenda van het koninklijk paar leeggeveegd voor Oekraïners in Nederland. Dinsdag spraken koning en koningin met leden van de Oekraïense gemeenschap op Paleis Noor...