’Meer toezicht op besteding hulpgeld’

Gek dat we nooit de resultaten of een verantwoording hebben gezien van onze gulheid. Nu gaat er weer een zak vol Euro’s naar Turkije en het is maar de vraag of dit wel op de plaats komt waar het voor is bedoeld. We moeten onze eigen mensen de wederopbouw laten controleren en geld vrijmaken na dat er werk is afgeleverd. En geen controle door EU Parlementariërs.

J. Prins, Sliedrecht