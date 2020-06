’Weinig vertrouwen in nieuwe partij’

Voorzitter Otten van deze Partij voor de Toekomst stelt dat niemand zit te wachten op splinterpartijtjes. Er is nog geen verkiezingsprogramma, maar de belangrijkste thema’s zijn al wel benoemd. Het kostte, schat ik, ongeveer 5 minuten om deze thema’s te bedenken..... Vooralsnog zie ik geen enkele toegevoegde waarde. Dus, dame en heren, maak je standpunt waar: geen splinterpartijen in Nederland! Dus in maart na de verkiezingen niet meer dan 3 zetels: opheffen!

Kees Rakers, Hoofddorp