Regie over eigen sterven

Mijn hele leven bén ik verantwoordelijk en word ik (ook door de overheid) verantwoordelijk gehouden voor alle besluiten in mijn leven. Opleiding, wel of niet trouwen, wel of geen kinderen, baan, eigen zaak beginnen, huis kopen en ga zo maar door. En dan opeens, aan het eind van mijn leven, zou ik de regie niet meer mogen voeren en hebben artsen de zeggenschap over mijn levenseinde? Sinds de oprichting van de Coöperatie Laatste Wil ben ik lid van deze organisatie. Ik wil baas zijn over eigen sterven.

T. van der Laan (69 jaar)