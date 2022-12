Brief 3: ’Is nivellering tussen lidstaten het doel?’

Burgers van landen waar geen of nauwelijks gas wordt gebruikt, zoals Italië en Spanje, zullen, relatief gezien, weinig last hebben van die heffing. Vraag is of die heffing echt bedoeld is het klimaat te verbeteren, of is nivellering tussen de lidstaten het werkelijke doel? De burgers van Nederland kunnen nog een hogere energienota verwachten. Maar voor de “behoeftigen” is er weer een steunfonds. In combinatie met alle andere fondsen komt hun netto inkomen nog hoger uit dan dat van de middenklasse.

Overigens zal in de toekomst het stroomgebruik belast gaan worden als de opbrengst van de beoogde heffing minder wordt door verlagen van gasgebruik.

Niet denkbeeldig is dat het continue hoger belasten van de burgers de basis wordt gelegd voor massaal verzet.

P. van Leeuwen, Tilburg

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: