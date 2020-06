Brief 1 ’Rutte koopt premierschap’

Ambtenaren hadden tijdens de lockdown zelfs merendeels betaalde vakantie. Die zien Rutte allemaal als hun grote redder. Dat dezelfde mensen die nu profiteren van een of andere maatregel straks hun loon, toeslag, compensatie of uitkering weer moeten terugbetalen in de vorm van hogere belastingen, daar staan de meeste kiezers niet bij stil. Rutte koopt zichzelf op deze manier een nieuw premierschap.

Bert Osendarp, Irechek

