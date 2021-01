’Bezorgers verdienen applaus’

Applaus voor de ’helden van de zorg’. Prima, maar laten we niet vergeten wat het vergt van distributie, logistiek en bezorging, schrijft Frederieke Mioch.

Dat zijn ook geen thuiswerkers. Ik kom regelmatig in grote flats in Amsterdam en Alkmaar. Altijd rennen de bezorgers van diverse diensten zich een ongeluk. Door de lockdown is het aantal pakketjes geëxplodeerd. Van tandenstokers tot kleine pakjes batterijen. Het gemak van online bestellen is uit de hand gelopen, ook als je bedenkt dat deze artikelen tegen een normale prijs en zonder verzendkosten gewoon in de supermarkt zijn te krijgen.

Wat mij betreft dus ook applaus voor het doorzettingsvermogen van de bezorgers. Ook deze mensen zijn in mijn ogen helden.

Frederieke Mioch,

Alkmaar