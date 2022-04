’Ongelijke behandeling’

Leraren in het basisonderwijs gaan flink meer salaris ontvangen omdat ze t.o.v. hun collega’s in het voortgezet onderwijs te weinig verdienden. Gepensioneerd onderwijzer A. de Jong is blij voor de leraren, maar vindt ook dat er nu sprake is van ongelijke behandeling.