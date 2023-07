’Parttimers teren op zak van gemeenschap’

Een briefschrijver heeft volkomen gelijk met haar of zijn bewering dat het toeslagenstelsel gewijzigd moet worden. Dit faciliteert namelijk deeltijd werken en houdt zo het personeelstekort indirect in stand.

En de oplossing is eenvoudig. Kijk niet wat iemand maandelijks met werken verdient, maar bepaal via vaststaande criteria wat iemand kan verdienen waarbij fulltime werken de standaard is. Kies je dan desondanks voor parttimen, prima maar dan wel op eigen kosten en niet op die van de gemeenschap. Want op die zak teer je namelijk, de overheid is slechts het doorgeefluik.

Jan Pronk, Beverwijk