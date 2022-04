Brief 2 ’Kritiek op Koning onterecht’

Veel geënqueteerden laten zich leiden door incidenten tijdens de covid-periode en vergeten de tien jaar daarvoor. Ze nemen de Koning een paar “misstappen” kwalijk, terwijl ze zichzelf vast ook niet altijd aan de coronaregels gehouden hebben. Ze misgunnen de leden van het Koninghuis, met een zeer ondankbare taak die ze niet zelf gekozen hebben, een behoorlijk inkomen en af en toe een vakantiereis en het riekt veelal naar een zekere jaloezie. Laten we blij zijn met dit instituut dat boven de (politieke) partijen staat en dat ons zeer goed vertegenwoordigt in het buitenland. Wil men dan een president, waarbij om de zes jaar een politieke voorbijganger zich kandidaat stelt en we misschien moeten kiezen tussen Rutte of Wilders? Ik moet er niet aan denken!

Hans Brouwers,

Zevenaar

