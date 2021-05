Brief 2 ’Schuldenafwikkeling gaat jaren duren’

Bekijk ook: Kabinet neemt schulden toeslagenouders over

We hebben de afgelopen jaren kunnen zien dat het - kennelijk - voor onze overheid al verschrikkelijk lastig is om snel een bedrag over te maken naar de ouders zelf. Daar zagen we al: vertraging op vertraging. En nou mogen al die ouders hun schulden (in de vorm van een schoenendoos met facturen en rekeningen wellicht?) inleveren, en dan gaat de ambtenarij dat wel even regelen met al die bedrijven en instanties? Kortom, dit gaat nog jaren vervelend voorpaginanieuws opleveren.

Joost Timmerman, Delft

