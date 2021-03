Brussel wil dat onze Nederlandse vissers hun schepen uitrusten met camera’s zodat de EU boetes kan opleggen als zij de regelgeving overtreden. Ook is de door Nederland ontwikkelde milieuvriendelijke vismethode verboden. Dit is afgunst, men is jaloers is op de uitvinding van onze vissers.

Dit doet mij denken aan de DDR zo’n 40 jaar geleden, waar in alle schepen en vrachtauto’s microfoons waren verstopt en de bemanning elkaar niet meer kon vertrouwen.

Wij zijn geen baas meer in ons eigen land. Brussel maakt de dienst uit en Nederland, als het beste jongentje van de klas, volgt deze ’oekaze’ vanuit Brussel natuurlijk op.

Hans Kloppenburg,

Assendelft