Brief 3: ’Straks voedsel uit buitenland halen’

Onze hoogstaande agrarische kennis zal hier gaan verdwijnen en dan zullen wij ons voedsel, wat anders hier geproduceerd werd, uit het buitenland moeten halen waar men het minder nauw neemt met de milieuregels en met milieu onvriendelijke vrachtwagens, boten of treinen importeren. De vraag naar voedsel zal allen maar toenemen inherent aan de bevolkingsgroei die exponentieel doorgaat.

Onze agrariërs zijn de beste ter wereld en halen het hoogste rendement per vierkante meter met zo min mogelijk milieubelastende middelen, maar waar maken de politici zich in ons land druk om? Om her en der een stukje natura 2000 wat op lange termijn toch geen overlevingskans heeft te sparen, daarvoor wordt het onze boeren het boeren onmogelijk gemaakt.

Fenna Koops, Groningen

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: