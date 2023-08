Het maakte Jetten geen donder uit dat hij kolder verkondigde

Wat we in november ook gaan doen, macht om het beleid te veranderen heeft het electoraat voor een deel verloren aan actiegroepen, non-governmental organizations (NGO’s), media zoals de NPO, de Brusselse Nomenklatura, en in Nederland wordt daarbij op de achtergrond een grote rol gespeeld door het subsidiebeleid van de Postcodeloterij (die uitsluitend progressieve issues ondersteunt).