Eerst een recapitulatie. Twintigjarige man mishandelt 68-jarige vrouw in park in Amsterdam Buitenveldert. Zo zwaar toegetakeld dat zij nauwelijks door familieleden wordt herkend, blijkt vrouw tevens door hem misbruikt. Later overlijdt vrouw aan verwondingen en wordt bekend dat man statushouder is. Burgemeester ontkent dat dit laatste onder pet is gehouden. Advocaat verdachte spreekt vermoeden uit dat man in psychose heeft gehandeld.