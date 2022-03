’Schrik om de staat van defensie’

Bekijk ook: Aanschaffen broodnodig materieel defensie loopt al jaren vertraging op

Maar dit is niet nieuw, ook in het verleden speelde dit al. Michiel de Ruyter had er ook last van en de ’gebroken geweertjes’ van onze linkse broeders zijn ook nog niet vergeten. De geschiedenis zal zich blijven herhalen zo lang politieke partijen niet de juiste prioriteiten weten te leggen. En als er dan oorlog komt, dan geven mensen als De Ruyter en Doorman hun leven door verouderd en onvoldoende materieel als gevolg van politieke lamlendigheid.

J. Prins, Sliedrecht