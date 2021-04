’Omtzigt verdient meer respect’

Men zou inderdaad wat meer respect voor deze man op moeten brengen. Dat zoveel mensen vermorzeld werden door het ambtenarenapparaat geeft maar weer eens aan hoe diep we zijn gezonken als maatschappij. Ik heb persoonlijk nog wel meer misstanden op mijn lijstje staan waar de heer Omtzigt zich in vast mag bijten wat mij betreft.

De zwakkeren verdienen het dat er mensen zijn die zich voor hen in willen zetten, maar helaas velen in de politiek zitten er uit zelfverrijking en eigen belang en dan maakt het niet uit van welke signatuur of je bent. Ik geloof persoonlijk in mensen die geloof in eigen geweten belangrijker vinden dan de materiële zaken.

Kor Bonthuis, Appingedam