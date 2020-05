Als de media zien wat ze willen zien

Ⓒ De Telegraaf

Deze week publiceerde The New York Times een opmerkelijke voorpagina. De krant berichtte over Amerikaanse werkloosheidscijfers en had de maandelijkse fluctuatie van banen in een grafiek gezet. Omdat de coronacrisis voor een ongekend abrupte daling zorgde van 20,5 miljoen banen in april, het twintigvoudige van de maandpiek in de kredietcrisis van 2008, werd de volle lengte van de voorpagina gebruikt om deze duizelingwekkende val in kaart te brengen. Dat was krachtig, net als de boodschap: het was nog nooit zo erg als onder president Donald Trump.