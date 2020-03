’Track en trace een must’

Het stelen van elektrische fietsen wordt steeds lucratiever. De politie geeft er geen prioriteit aan.

Met bosjes verdwijnen deze vaak peperdure fietsen naar het buitenland. Alleen al in 2019 was de diefstal van fietsen met 40 procent toegenomen in vergelijking met het voorgaande jaar. Het kost de verzekeringsmaatschappijen elk jaar miljoenen euro's.

Dank zij een track & trace chip worden weliswaar veel fietsen opgespoord, maar lang niet al deze fietsen hebben zo’n chip. Verzekeringsmaatschappijen moeten derhalve eisen dat álle e-bikes van een dergelijk chip worden voorzien. Alleen dán kan de fiets verzekerd worden.

Alles moet worden aangegrepen om dieven de voet dwars te zetten.

Jan Muijs, Tilburg