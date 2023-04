Premium Het beste van De Telegraaf

Sterrenstress: wie bracht die neplijst in omloop?

Pieter Klein Beernink

Ⓒ ANP / Jean-Pierre Jans

Uitzinnige blijdschap en diep verdriet. Een achtbaan aan emoties gaat ieder jaar door de zaal tijdens de presentatie van de nieuwe Michelin-ranglijst van sterrenrestaurants. Alle cijfers, namen en locaties vullen meestal de ruimte voor het artikel in de krant. Maar liefst zou je er ook verslag van doen hoe de één euforisch schreeuwend opspringt, terwijl de ander verscheurd uitbarst in tranen. Al is dat niet het échte nieuws. Het gebeurde deze week weer allemaal in het Amsterdams theater DeLaMar.