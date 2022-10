Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: hoger loon beveiligers schiphol ’Schiphol moet meer te bieden hebben dan goed salaris’

Door Marnix Fruitema

Nog niet zo lang geleden was Schiphol het paradepaardje onder de Europese luchthavens. Trots waren we als die status internationaal werd erkend met een prijs. Trots zijn we ook dat ’s werelds beste luchthaven Changi in Singapore ooit gebouwd is naar het voorbeeld van Schiphol. Zo’n imago is van onschatbare waarde voor het internationale aanzien van de bv Nederland. Met zo’n luchthaven zet je als multinational maar al te graag je Europese hoofdkantoor neer in Nederland. ’Easy in and easy out’, zei ooit een Japanse ondernemer enthousiast tegen mij over Schiphol, met zijn fameuze one terminal concept, de beste taxfree en, daar komt ie: een soepele, veilige en snelle doorgang door de security-controle.