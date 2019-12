’Betere grip op uitgaven met cash’

Wat in het geheel niet wordt belicht, is het feit dat mensen die slecht met geld kunnen omgaan er gebaat bij zijn om contant te kunnen betalen. Men houdt zo grip op het geld en ziet door het doen van uitgaven direct het te besteden bedrag dat nog resteert.

Door internetaankopen en onlinebetalingen verliezen veel mensen het overzicht. Er zijn veel prikkels om te kopen, over de eigen financiële mogelijkheden wordt vaak niet of te laat nagedacht.

Bijna wekelijks ontstaan er nieuwe initiatieven om mensen met schulden te helpen, want ondanks de groeiende economie en de afnemende werkloosheid neemt het aantal geregistreerde mensen met problematische schulden niet of nauwelijks af. Het enige juiste is natuurlijk om schulden te voorkomen en contant betalen kan daar mede aan bijdragen.

H. Karelsen, voorzitter

Deurwaarders Collectief

Nederland (DCN)