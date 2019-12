Sporten niet te vergelijken

De darter is gepikeerd omdat hij niet is genomineerd, terwijl hij afgelopen jaar ’alles had gewonnen wat er te winnen viel’. De vraag of dit zou komen omdat darten geen sport is, beantwoordde een ruime meerderheid met ’nee’. Volgens een stemmer moet Van Gerwen maar liefst zes uur per dag trainen om zo goed te worden. „Darten geen sport? Ik nodig de critici dan uit om maar ’eventjes’ wereldkampioen te worden.”

Stemmers vinden daarbij ook dat toptennisser Kiki Bertens (momenteel negende op de wereldranglijst) bij de genomineerden had moeten zitten onder de vrouwen. Een reactie: „Het zou het eerlijkst zijn als iedere sport zijn eigen Sportman- of –vrouw van het Jaar kiest. Zeker als je ziet hoeveel wedstrijden iemand als Kiki Bertens bijvoorbeeld moest spelen om zo hoog te eindigen. Het is niet te vergelijken.”

Max Verstappen - dit jaar wel genomineerd - had eerdere jaren kritiek geuit op het gala, hoewel hij in 2016 wel won. De meeste stemmers vinden het terecht dat hij er ook dit jaar bij zit, echter: „Het is appels met peren vergelijken. Hoe kun je nou een autocoureur vergelijken met een darter?”

De meeste stemmers vinden het niet per se een goed idee om op het gala, ieder jaar georganiseerd door NOC*NSF en de NOS, sporters in het zonnetje te zetten. Een van hen: „Ze krijgen al genoeg media-aandacht. Dat moet genoeg zijn.” De meesten vinden het niet nodig om sportmensen die al genoeg geld verdienen met hun sport óók nog eens Sportvrouw of Sportman van het jaar te laten worden. „Beroepsvoetballers, Bertens, Verstappen en Van Gerwen horen niet op die lijst. Ze verdienen al genoeg. Maar dat moet je dan wel duidelijk maken van tevoren.”

Overigens denkt bijna niemand van de respondenten dat de verkiezing eerlijk gebeurt. Daarbij heeft ook bijna niemand een idee wie vorig jaar de sportmensen van het jaar waren (schaatsers Kjeld Nuis en Suzanne Schulting, red). Een stemmer die vindt dat het allemaal anders moet: „Schaatsen is een wereldsport waaraan alleen in Nederland waarde wordt gehecht. Laten ze een keertje kijken naar de plaats van de sport op wereldniveau.”

Een andere stemmer ziet dat de sporters die altijd al de aandacht krijgen genomineerd worden. „Het is juist heel knap om te winnen met een sport waar de sporter zelf heel veel tijd en moeite in moet stoppen dan met een sport waar heel veel sponsorgeld in omgaat.”

Wie ook had afgezegd voor een gala, was voetballer Christiano Ronaldo. Hij skipte het Gouden Bal-gala. Ronaldo was genomineerd voor die prijs en dat hij niet kwam, vinden de meesten niet netjes. Een stemmer neemt het voor hem op. „De reden dat hij niet kwam, was dat hij - zeer terecht- toch al wist dat hij het niet zou worden.”

Genomineerd was ook Virgil van Dijk. Hij viel ook niet in de prijzen, ten gunste van Lionel Messi. De meeste stemmers vonden dat terecht. Van Dijk heeft echter nog wel kans om Sportman van het Jaar te worden. „Virgil van Dijk is boven zich uitgestegen en Messi niet. Daarom alleen al verdient hij alle eer.”