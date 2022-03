Brief 1 ’Huizen Groningers verstevigen’

Als de regering daarvan nou eens 5%, zo’n 15 miljard euro, van beschikbaar stelt voor de Groningers om hun beschadigde huizen aardbevingsbestendig te maken. Daarna kan Nederland nog zeker tussen de 10 en 15 jaar gas uit de bodem halen, met een waarde van meer dan 100 miljard. Wel graag uitsluitend voor de eigen bevolking.

Dit plan heeft enkel winnaars: ten eerste de Groningers, de staat die eraan verdient en de bevolking van ons land die weer gas kan gebruiken tegen ’normale’ prijzen. O ja, er is ook één verliezer, en dat is Poetin, daar kunnen we dan een lange neus naar maken.

Louis Oudshoorn, Zoetermeer

